Am Donnerstag wurde die Werthanor-Fabrik in Le Locle NE ausgeraubt. Die Täter entkamen mit Edelmetallen über die französische Grenze. Eine grossangelegte Fahndung läuft.

Edelmetalle von Uhrenzulieferer in Le Locle NE geraubt

Edelmetalle von Uhrenzulieferer in Le Locle NE geraubt

Entkamen von hier mit Edelmetall: Täter raubten Uhrenzulieferer in Le Locle aus. Foto: Screenshot Google Maps

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen die Fabrik des Uhrenzulieferers Werthanor in Le Locle NE überfallen. Sie flüchteten mit Edelmetallen von einem Wert in unbekannter Höhe über die Grenze nach Frankreich.

Die Firma mit rund 230 Angestellten stellt insbesondere Gehäuse, Armbänder und Verschlüsse für Uhren her. Die Täter zwangen laut Polizeiangaben die Angestellten, ihnen Waren zu übergeben. «Ein Angestellter wurde geschlagen und verletzt», sagte Georges-André Lozouet, Sprecher der Kantonspolizei Neuenburg, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte eine Meldung des Nachrichtenportals «Arcinfo.ch».

Suche auch in Frankreich

Die Polizei suchte mit einem Grossaufgebot nach den Tätern. Auch französische Sicherheitskräfte waren an der Fahndung beteiligt. Ein in Frankreich zugelassenes Fahrzeug wurde zwischen Morteau und Pontarlier (F) verfolgt, wie es hiess.

«Der Wert der gestohlenen Beute ist derzeit nicht bekannt», fügte der Polizeisprecher hinzu. Die Polizei wollte mit Blick auf die laufende Fahndung keine Informationen darüber bekannt geben, wie viele Personen am Raub beteiligt waren.