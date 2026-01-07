Wolf reisst drei Schafe im Jura

Ein Wolf hat in der Nacht auf Mittwoch in Charmoille JU drei Schafe getötet. Spuren und Verletzungen bestätigen den Angriff. Warum es keine Entschädigung gibt.

Darum gehts Ein Wolf tötete mehrere Schafe in Charmoille im Kanton Jura

Schutzvorschriften der Schafhalter wurden nicht eingehalten, keine Entschädigung möglich

Drei Schafe tot, zwei entkamen, keine Abschussbewilligung für den Wolf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mehrere Schafe sind in der Nacht auf Mittwoch auf dem Gebiet der jurassischen Gemeinde Charmoille von einem Wolf getötet worden. Der Kanton Jura beherbergt kein Rudel, wird aber regelmässig von einzelnen Wölfen durchquert.

Die von einem kantonalen Wildhüter festgestellten Spuren und Verletzungen sind typisch für einen Wolfsangriff, wie der Kanton Jura am Mittwoch weiter mitteilte. Drei Schafe verendeten, zwei weitere konnten dem Raubtier entkommen.

Herdenschutzbeauftragter informiert

Die Haltungs- und Schutzbedingungen der Schafe entsprachen laut dem Kanton nicht den geltenden eidgenössischen Anforderungen an den Herdenschutz. Die verzeichneten Verluste würden daher weder entschädigt noch an die Beutetierquote angerechnet, die zu einer Abschussbewilligung für den Wolf führen könnte.

Eine Abschussbewilligung kann erst ab sechs getöteten Ziegen oder Schafen in Betracht gezogen werden, wenn die Herden gemäss den eidgenössischen Schutzvorschriften gehalten wurden. Der kantonale Herdenschutzbeauftragte wurde laut dem Kanton informiert, um die Züchter an die Wichtigkeit der Umsetzung von angemessenen Schutzmassnahmen zu erinnern.