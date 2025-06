23'000 im Jura gestohlene Gewehrpatronen wiedergefunden

Die jurassische Kantonspolizei hat 23'000 Mitte Mai aus dem Schiessstand von Châtillon gestohlene Gewehrpatronen sichergestellt. Die gesamte Beute wurde in einem Wald in der Umgebung des Schiessstandes gefunden. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Die beiden Jugendlichen hatten laut der Polizei keinerlei Absichten, eine Handlung zu begehen, die das Leben der Bevölkerung gefährden würde. (Archivbild) Foto: MARTIN RUETSCHI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Es handle sich dabei um zwei Jugendliche aus der Region, die die Tat sowie weitere kleinere Delikte zugegeben hätten, teilte die Polizei am Mittwoch weiter mit.

Die beiden Jugendlichen sollen die Patronen bei einer günstigen Gelegenheit in der Nacht entwendet haben, als sie auf der Suche nach Geld waren. Das Motiv für den Diebstahl sei jedoch nicht eindeutig geklärt, teilte die Polizei weiter mit.

Die Ermittlungen am Tatort führten laut der Polizei zudem zu einer Verbindung zu mehreren Fällen von Einbruchsdiebstahl in Haute-Sorne, unweit von Châtillon. In der Umgebung war unter anderem in zwei Chalets eingebrochen worden.

Die beiden Jugendlichen hatten nach Angaben der Polizei indes keinerlei Absicht, irgendeine Handlung zu begehen, die das Leben der Bevölkerung gefährden würde. Die Polizei konnte die gesamte gestohlene Munition, die den Schützenvereinen von Châtillon und Courtételle gehörte, wiederbeschaffen. Die Ermittlungen werden nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft fortgesetzt.