Volksrechte Moutiers Bevölkerung kann ab Herbst im Kanton Jura mitbestimmen

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Moutier können im kommenden Herbst an den Wahlen für das jurassische Kantonsparlament und den Regierungsrat teilnehmen. Der entsprechende Artikel des Konkordats zwischen den Kantonen Bern und Jura tritt bereits per 1. Juli in Kraft.

Publiziert: vor 20 Minuten