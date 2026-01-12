Eine Frau wählte in Moutier JU den Notruf. Ihr Partner wurde von der Polizei überwältigt.

Darum gehts Frau meldete häusliche Gewalt am Sonntag in Moutier JU

Polizei setzte Blendgranate ein, Verdächtiger wurde überwältigt

Staatsanwaltschaft Jura leitete Verfahren wegen Nötigung gegen Mann ein

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntag hat eine Frau im Kanton Jura den Notruf gewählt. Ihr Anruf betraf einen Fall von häuslicher Gewalt zwischen ihrem Partner und der Frau in einem Wohnhaus in Moutier JU. Der Mann befand sich zum Tatzeitpunkt in der betreffenden Wohnung.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, weigerte sich der Verdächtige, den Polizeibeamten die Wohnungstüre zu öffnen. Das schreibt die Staatsanwaltschaft Jura laut «Le Matin» am Montag in einer Medienmitteilung. Die Polizei zog einen Verhandlungsführer bei – ohne Erfolg. Der Verdächtige wollte sich weiterhin nicht ergeben, woraufhin auch ein Einsatzkommando und die Feuerwehr Moutier zum Einsatzort anrückten.

Bei der anschliessenden Festnahme kam eine Blendgranate zum Einsatz. Der Verdächtige wurde überwältigt und festgenommen. Verletzt wurde niemand. Gegen den Beschuldigten hat die Staatsanwaltschaft im Jura ein Verfahren wegen Nötigung eingeleitet.