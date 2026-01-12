Darum gehts
- Frau meldete häusliche Gewalt am Sonntag in Moutier JU
- Polizei setzte Blendgranate ein, Verdächtiger wurde überwältigt
- Staatsanwaltschaft Jura leitete Verfahren wegen Nötigung gegen Mann ein
Am Sonntag hat eine Frau im Kanton Jura den Notruf gewählt. Ihr Anruf betraf einen Fall von häuslicher Gewalt zwischen ihrem Partner und der Frau in einem Wohnhaus in Moutier JU. Der Mann befand sich zum Tatzeitpunkt in der betreffenden Wohnung.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, weigerte sich der Verdächtige, den Polizeibeamten die Wohnungstüre zu öffnen. Das schreibt die Staatsanwaltschaft Jura laut «Le Matin» am Montag in einer Medienmitteilung. Die Polizei zog einen Verhandlungsführer bei – ohne Erfolg. Der Verdächtige wollte sich weiterhin nicht ergeben, woraufhin auch ein Einsatzkommando und die Feuerwehr Moutier zum Einsatzort anrückten.
Bei der anschliessenden Festnahme kam eine Blendgranate zum Einsatz. Der Verdächtige wurde überwältigt und festgenommen. Verletzt wurde niemand. Gegen den Beschuldigten hat die Staatsanwaltschaft im Jura ein Verfahren wegen Nötigung eingeleitet.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen