In Porrentruy JU kam es nach einem Eishockey-Match zwischen HC Ajoie und Genève-Servette zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Fans. Die Polizei musste Zwangsmittel einsetzen, um die Lager zu trennen.

Nach Match in Porrentruy JU

Bei den Auseinandersetzungen wurden vier Polizisten verletzt. Foto: KEYSTONE

Am Samstag fand in Porrentruy JU ein Eishockey-Match zwischen dem HC Ajoie und Genève-Servette statt. Während die Genfer Fans das Stadion in zwei Kleinbussen über die Route de Courgenay verliessen, kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den Fans aus Ajoie.

Die Polizei musste Zwangsmittel gegen die Fans beider Lager einsetzen, um sie zu trennen, schreibt die Kantonspolizei Jura in einer Mitteilung. «Die grosse Mehrheit der Beteiligten hielt sich nicht an die Anweisungen der Polizei.»

Vier Polizisten wurden bei den Auseinandersetzungen verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet und die Ermittlungen laufen, um die Täter zu identifizieren.