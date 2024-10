Die Kantonspolizei Bern hat am Montagmorgen in La Neuveville BE einen Mann schwer verletzt aufgefunden. Er verstarb trotz umgehender Rettungsmassnahmen noch vor Ort, wie die Polizei mitteilte.

Mann (†50) in Wohnung in La Neuveville getötet

Die Polizei musste am frühen Morgen in eine Wohnung in La Neuveville ausrücken. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Polizei wurde am Montag kurz vor 5.10 Uhr über einen schwer verletzten Mann in einer Wohnung an der Rue du Collège in La Neuveville informiert. Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden vor Ort zwei Männer vor. Einer von ihnen war schwer verletzt, wie die Polizei am Montag schrieb.



Der Schwerverletzte verstarb noch vor Ort. Es handelte sich um einen 50-jährigen Rumänen. Den zweiten Mann, einen 24 Jahre alten Rumänen, nahm die Polizei vorläufig fest. Bei ihm handelt es sich um den mutmasslichen Täter, wie es weiter hiess. Die Polizei geht aktuell von einem Gewaltdelikt aus. Sie hat Ermittlungen aufgenommen.