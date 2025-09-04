Polizei nimmt mutmasslichen Drogendealer in Dagmersellen LU fest

In der Wohnung des mutmasslichen Drogendealers fanden die Einsatzkräfte mehrere zehntausend Franken Bargeld, Drogenutensilien sowie eine grössere Menge Kokain, hiess es im Communiqué der Luzerner Polizei vom Donnerstag. Unterstützt wurde die Polizei dabei von einem Notengeldspürhund.
Der festgenommene Kosovare befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Sursee leitet die weiteren Ermittlungen.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen