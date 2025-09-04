Die Luzerner Polizei hat am Mittwoch in Dagmersellen LU einen 48-jährigen Mann festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Ermittler Kokain, Bargeld und eine verbotene Waffe sicher.

Polizei nimmt mutmasslichen Drogendealer in Dagmersellen LU fest

In Dagmersellen LU wurde am Mittwoch ein mutmasslicher Drogendealer festgenommen. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der Wohnung des mutmasslichen Drogendealers fanden die Einsatzkräfte mehrere zehntausend Franken Bargeld, Drogenutensilien sowie eine grössere Menge Kokain, hiess es im Communiqué der Luzerner Polizei vom Donnerstag. Unterstützt wurde die Polizei dabei von einem Notengeldspürhund.

Der festgenommene Kosovare befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Sursee leitet die weiteren Ermittlungen.