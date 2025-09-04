DE
FR
Abonnieren

Kriminalität
Polizei nimmt mutmasslichen Drogendealer in Dagmersellen LU fest

Die Luzerner Polizei hat am Mittwoch in Dagmersellen LU einen 48-jährigen Mann festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Ermittler Kokain, Bargeld und eine verbotene Waffe sicher.
Publiziert: vor 34 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
In Dagmersellen LU wurde am Mittwoch ein mutmasslicher Drogendealer festgenommen. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

In der Wohnung des mutmasslichen Drogendealers fanden die Einsatzkräfte mehrere zehntausend Franken Bargeld, Drogenutensilien sowie eine grössere Menge Kokain, hiess es im Communiqué der Luzerner Polizei vom Donnerstag. Unterstützt wurde die Polizei dabei von einem Notengeldspürhund.

Der festgenommene Kosovare befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Sursee leitet die weiteren Ermittlungen.

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen