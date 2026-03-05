Bewaffneter Raubüberfall in Courchavon: Am Donnerstagmorgen stürmten Männer eine Fabrik und setzten zwei Fahrzeuge in Brand. Es gab keine Verletzten, doch die Täter sind flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Täter setzten zwei Fahrzeuge in Brand, keine Verletzten gemeldet

Am Donnerstagmorgen wurde die Kantonspolizei Jura über einen Raubüberfall auf eine Fabrik in

Courchavon informiert.

Bewaffnete Männer haben das Unternehmen überfallen und setzten daraufhin zwei an das Gebäude angelehnte Fahrzeuge in Brand.

Wie die Kantonspolizei Jura schreibt, wurde niemand verletzt, jedoch stehen einige Menschen unter Schock. Ein Motiv oder die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt.

Täter sind flüchtig

In Zusammenarbeit zwischen der Kantonspolizei, der Stadtpolizei von Porrentruy, dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherung (OFDF), der Militärpolizei sowie der französischen Polizei wurde eine Untersuchung eröffnet.

Die Täter konnten bislang nicht festgenommen werden. Sie flüchteten offenbar ohne Beute.

Zeugenaufruf: Personen, die verdächtiges Verhalten in diesem Bereich beobachtet haben oder über Informationen verfügen, werden gebeten, sich unter der Nummer 032 420 65 65 an die Kantonspolizei zu wenden.