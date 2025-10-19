Der 71-jährige Costantino Tomamichel wird vermisst. Die Polizei veröffentlicht am Sonntagabend eine entsprechende Meldung.

Angela Rosser Journalistin News

Er wohnt in Locarno im Kanton Tessin, ist Schweizer Staatsbürger, 71 Jahre alt und wird vermisst.

Dies kommuniziert die Tessiner Kantonspolizei am Sonntagabend in einer Mitteilung. Der Vermisste ist von schlanker Statur, 155 Zentimeter gross und 50 Kilo schwer. Ausserdem hat er helle Haut, ein rechteckiges Gesicht, dunkelbraunes krauses kurzes Haar und dunkelbraune Augen.

Er spricht Italienisch, heisst es in der Mitteilung weiter. Ausserdem werden besondere Merkmale hervorgehoben: Der Gesuchte habe Epilepsie und einen langsamen, schwankenden Gang. Er trägt einen dunklen Overall und dunkle Schuhe.

Personen, die Angaben zum Aufenthalt von Costantino machen können oder ihn gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Tessiner Kantonspolizei zu melden.