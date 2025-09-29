Polizei nimmt in Winterthur Mann mit Armbrust fest

Die Stadtpolizei Winterthur hat am Sonntagabend einen Mann festgenommen, der mit einer Armbrust bewaffnet unterwegs war. In der Wohnung des 44-jährigen Schweizers fand die Polizei weitere Waffen.

1/2 Im Wintethurer Quartier Grüze wurde am Sonntag ein betrunkener Mann mit Waffe gesichtet.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kurz nach 22 Uhr war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass sich ein betrunkener Mann mit einem Gewehr an der Grüzefeldstrasse aufhalte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte niemanden an, konnten den Mann dank Hinweise von Anwohnenden jedoch in seiner Wohnung festnehmen.

In der Wohnung des 44-Jährigen fanden die Einsatzkräfte noch weitere Waffen. Es stellte sich auch heraus, dass der Mann kein Gewehr, sondern eine Armbrust bei sich getragen hatte.

Die Polizei stellte zudem zwei weitere Armbrüste und einen Hochleistungspfeilbogen sicher, wie es weiter heisst. Was der Mann mit der Armbrust vorhatte, sei noch nicht klar, teilte die Stadtpolizei Winterthur am Montag mit.