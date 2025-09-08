Frau (33) verliert Kontrolle über Auto – Ford fängt Feuer

Weil sie abgelenkt war, verlor eine Autofahrerin am Sonntag auf der A1 die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser prallte gegen die Leitplanke und fing Feuer. Das Auto brannte anschliessend aus.

Weil sie am Steuer gegessen und getrunken hat

Der Ford fing Feuer und brannte aus. Foto: Kantonspolizei Aargau

In einem Ford Kuga war eine 33-Jährige am Sonntagnachmittag auf der A1 in Richtung Bern unterwegs. Wie sie später der Kantonspolizei Aargau schilderte, habe sie dabei etwas gegessen und getrunken. Dadurch abgelenkt, geriet sie um 14.50 Uhr bei Safenwil rechts auf den Grünstreifen. Dort prallte der Ford gegen die Leitplanke, fuhr zurück auf die Fahrbahn und kam schliesslich halb auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Sogleich begann Rauch aus dem Motorraum aufzusteigen, und schon bald schlugen Flammen aus dem Wagen. Wenig später stand der Wagen dann in Vollbrand. Trotz raschen Einsatzes der Feuerwehr brannte der Wagen vollständig aus.

Frau konnte sich rechtzeitig retten

Die Lenkerin konnte unverletzt und rechtzeitig aus dem rauchenden Wagen aussteigen. Auch sonst wurde niemand verletzt. Zusätzlich zum zerstörten Auto wurden auch der Strassenbelag sowie die Leitplanke beschädigt.

Für die Lösch-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Kantonspolizei den rechten Fahrstreifen sperren, was zu Stau führte. Die Unfallstelle war um 17.45 Uhr geräumt.