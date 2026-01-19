Wegen eines Unfalls ist der Gotthard-Tunnel derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Darum gehts Gotthard-Strassentunnel zwischen Göschenen und Airolo wegen Unfall gesperrt

Unfall ereignete sich auf der Tessiner Seite des Tunnels

Janine Enderli Redaktorin News

Aufgrund eines Unfalls ist der Gotthard-Strassentunnel zwischen Göschenen und Airolo derzeit in beide Richtungen gesperrt. Der TCS veröffentlichte eine entsprechende Meldung auf X.

Der Unfall ereignete sich auf der Tessiner Seite. Bisher scheint es noch zu keinen grösseren Staus gekommen zu sein. Der TCS schreibt auf X jedoch, dass mit einem grösseren Zeitverlust zu rechnen sei. Die Schliessung gelte bis auf Weiteres.

+++Update folgt+++