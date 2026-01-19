DE
«Grosser Zeitverlust»
Gotthard-Tunnel wegen Unfall in beiden Richtungen gesperrt

Wegen eines Unfalls ist der Gotthard-Tunnel derzeit in beide Richtungen gesperrt.
Publiziert: 21:55 Uhr
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Darum gehts

  • Gotthard-Strassentunnel zwischen Göschenen und Airolo wegen Unfall gesperrt
  • Unfall ereignete sich auf der Tessiner Seite des Tunnels
  • TCS meldete Sperrung auf X
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Aufgrund eines Unfalls ist der Gotthard-Strassentunnel zwischen Göschenen und Airolo derzeit in beide Richtungen gesperrt. Der TCS veröffentlichte eine entsprechende Meldung auf X. 

Der Unfall ereignete sich auf der Tessiner Seite. Bisher scheint es noch zu keinen grösseren Staus gekommen zu sein. Der TCS schreibt auf X jedoch, dass mit einem grösseren Zeitverlust zu rechnen sei. Die Schliessung gelte bis auf Weiteres. 

+++Update folgt+++

