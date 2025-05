Auf der A2 kam es am Sonntag gemäss TCS zu einem Unfall. Der Tunnel bleibt voraussichtlich noch mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Eine verunfallte Person ist verstorben

1/2 Vor dem Gotthard staut sich der Verkehr. Foto: Leserreporter

Wie ein Leser schrieb, war der Gotthardtunnel am Sonntag aufgrund eines Unfalls gesperrt. Auch der TCS hatte auf X geschrieben, dass der Tunnel wegen eines Unfalls in beide Richtungen gesperrt war.

Wie die Tessiner Kantonspolizei am Abend mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach 17.20 Uhr im Gotthard-Autobahntunnel. Ein 68-jähriger italienischer Motorradfahrer war mit einer 66-jährigen deutschen Staatsangehörigen, beide mit Wohnsitz in Deutschland, an Bord in Richtung Süden unterwegs, hiess es in der Mitteilung.

Wie die Polizei geschrieben hatte, soll der Mann, gemäss ersten Erkenntnissen und aus noch zu klärenden Gründen auf die linke Fahrspur gewechselt haben. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, das von einem 59-jährigen Schweizer gelenkt wurde. Der 68-jährige Töfffahrer wurde lebensbedrohlich, seine 66-jährige Begleiterin schwer verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ist der 68-jährige Töfffahrer verstorben.