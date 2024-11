Auf einem schneebedeckten Weg in Unterägeri geriet am Montag ein LKW ins Rutschen. Der Lastwagen kippte und landete in der Lorze.

Lastwagen landet in Unterägeri in der Lorze

Lastwagen landet in Unterägeri in der Lorze

1/4 Ein 23-jähriger LKW-Fahrer landete mit seinem Lastwagen in der Lorze. Foto: KAPO ZUG

Auf einen Blick Lastwagenunfall in Unterägeri: Fahrer rutscht in Fluss Lorze

23-jähriger Chauffeur befreit sich selbstständig aus misslicher Lage

Ölsperre errichtet

Bergung des Lastwagens noch im Gange Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Angela Rosser Journalistin News

Wie die Kantonspolizei Zug am Montagmittag mitteilt, kam es am Morgen kurz vor 8.15 Uhr zu einem Unfall in Unterägeri im Kanton Zug. Ein Lastwagenfahrer war auf dem Standweg unterwegs, als er aufgrund des Schnees ins Rutschen geriet.

Der Lastwagen kippte daraufhin und landete in der Lorze – der Hauptfluss des Kantons Zug. Der 23-jährige Lastwagenchauffeur blieb gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei unverletzt.

Er habe sich selbstständig aus seiner misslichen Lage befreien können, schreibt die Polizei weiter.

Das Fahrzeug wurde durch die Stützpunktfeuerwehr Zug und die Feuerwehr Unterägeri gesichert und es wurde eine Ölsperre in der Lorze errichtet. Die Vorbereitungen zur Bergung des Lastwagens sind noch am Laufen, heisst es in der Mitteilung.