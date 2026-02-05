Similisan ruft Globuli gegen Schlafstörungen zurück

Die Charge 17911 wird zurückgerufen, da in einer späteren Glaspartikel gefunden wurden. Weil eine Verunreinigung nicht ausgeschlossen werden kann, warnt der Hersteller nun.

Angela Rosser Journalistin News

Similasan ruft vorsorglich die Charge 17911 seiner Schlafstörungen Globuli (15g) zurück. Grund dafür ist, dass in einer späteren Produktionscharge Glaspartikel entdeckt wurden. Zwar gibt es laut Swissmedic bisher keinen Nachweis von Verunreinigungen in der Charge 17911, eine Kontamination kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Die betroffenen Produkte sollen nicht mehr verwendet werden. Nutzerinnen und Nutzer werden aufgerufen, betroffene Packungen mit der Chargenummer 17911 zu Ihrem Bezugsort, also in die Apotheke oder in die Arztpraxis zurückzubringen.

Für Fragen steht der Similasan-Kundendienst bereit: Telefon +41 56 649 90 50 oder E-Mail contact@similasan.swiss. Swissmedic unterstützt den Rückruf, um jegliches Risiko für Konsumenten zu vermeiden.