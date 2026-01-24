Darum gehts
- Brand unterbricht Bahnverkehr am Bahnhof Zürich Flughafen bis 8 Uhr
- Betroffene Linien umfassen EC, IC1, IC5, IC8 und weitere
- Reisende nutzen Tramlinie 10 zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen
Janine EnderliRedaktorin News
Geduldsprobe am frühen Samstagmorgen: Aufgrund eines Brandes an einem Zug ist der Bahnverkehr im Bahnhof Zürich Flughafen unterbrochen.
Wie es auf der Webseite der SBB heisst, dauert die Störung circa bis acht Uhr.
Verspätungen und Ausfälle
Betroffen sind die Linien EC, IC1, IC5, IC8, IC81, IR13, IR36, IR75, S2, S16 und S24. Es ist mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Reisende zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen benützen die Trams der Linie 10.
Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Zürich einen Einsatz.