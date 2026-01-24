Wegen eines Brandes ist der Bahnverkehr rund um den Flughafen Zürich derzeit unterbrochen. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen. Die Polizei steht im Einsatz.

Darum gehts Brand unterbricht Bahnverkehr am Bahnhof Zürich Flughafen bis 8 Uhr

Betroffene Linien umfassen EC, IC1, IC5, IC8 und weitere

Reisende nutzen Tramlinie 10 zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen

Janine Enderli Redaktorin News

Geduldsprobe am frühen Samstagmorgen: Aufgrund eines Brandes an einem Zug ist der Bahnverkehr im Bahnhof Zürich Flughafen unterbrochen.

Wie es auf der Webseite der SBB heisst, dauert die Störung circa bis acht Uhr.

Verspätungen und Ausfälle

Betroffen sind die Linien EC, IC1, IC5, IC8, IC81, IR13, IR36, IR75, S2, S16 und S24. Es ist mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Reisende zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen benützen die Trams der Linie 10.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Zürich einen Einsatz.