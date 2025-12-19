Ein Paar aus Australien ist mit dem Van in der Schweiz unterwegs gewesen. Dabei nutzten sie den Autoverlad Lötschbergtunnel. Fasziniert und etwas ungläubig haben sie die Erfahrung in einem Video festgehalten.

Darum gehts Australisches Paar erlebt überraschenden Autoverlad durch den Lötschbergtunnel in der Schweiz



Video zeigt Verwunderung und Begeisterung der Touristen während der ungewöhnlichen Fahrt

Der Verlad transportiert Fahrzeuge in 20 Minuten durch den 14,6 km langen Tunnel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Angela Rosser Journalistin News

Für Schweizerinnen und Schweizer ist der Autoverlad Lötschberg, der Autos durch den Lötschbergtunnel befördert, so normal wie Brot in flüssigem Käse zu tunken.

Für Touristinnen und Touristen mag das etwas ungewöhnlicher sein. Dies zeigt auch das Video eines australischen Paars, das im Sommer Ferien in der Schweiz gemacht hatte. Ihr Zug-Abenteuer haben sie in einem Video festgehalten.

In zwanzig Minuten durch den Berg

«Ich weiss gar nicht, was ich jetzt tun soll», sagt Bruce in dem Video, als sie mit ihrem Auto auf die Plattform rollen. Das Navi gibt ebenfalls klare Anweisungen. In 17 Kilometern sollen sie den «Zug-Shuttle» wieder verlassen. Der Autoverlad Lötschberg bringt Fahrzeuge in weniger als 20 Minuten durch den 14,6 Kilometer langen Lötschbergtunnel.

«Was zur Hölle?», fragt Liv ungläubig. Kurze Zeit später haben die beiden den ersten Schock gut verdaut. Sie essen Snacks, lachen und als es dunkel wird, weil der Zug durch den Tunnel fährt, scherzen die beiden weiter: «Das ist ja wie auf einer Achterbahn», sagt Liv.

Eine Szene wie aus Hollywood-Epos

Nachdem sie das für sie ungewöhnliche Transportmittel wieder verlassen hatten, fuhren sie weiter und besuchten Zermatt. In den Kommentaren schreiben einige, dass das Video fake sei. Sie hätten ja schliesslich vor der Fahrt ein Ticket kaufen müssen. Trotzdem ist die Verwunderung verständlich, wenn man so etwas noch nie gesehen hat.

Ein anderer User amüsiert sich über den Schweizer Pragmatismus. «Andere Menschen fahren über den Berg. Schweizer haben so viele Berge, dass sie sich einfach denken, ‹Nein, lass unten durchfahren›. Wie in einer Szene aus dem Film ‹Herr der Ringe›.»