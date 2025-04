Was Fachleute Eltern in Not raten Bedroht und geschlagen – vom eigenen Kind

Häusliche Gewalt in Familien nimmt zu. Vermehrt wenden sich verzweifelte Eltern, die Angst vor ihrem Nachwuchs haben, an Fachstellen. In einzelnen Fällen zeigen sie ihre Kinder sogar an.

Publiziert: vor 38 Minuten