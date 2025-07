Der Sommer hat sich verzogen dafür gibts massig Regen, Gewitter und kühle Temperaturen. Für mehrere Regionen galt am Samstag noch Unwettergefahrenstufe 3. Am Sonntag hat der Bund diese erhöht.

Bund warnt vor Starkregen und Überschwemmungen in mehreren Kantonen

Foto: KEYSTONE

Angela Rosser Journalistin News

Es regnet und das nicht zu knapp. Bereits am Samstag meldete Meteo News, dass in der Ostschweiz, Zentralschweiz und im Berner Oberland die Gefahr von plötzlich auftretenden Flutwellen in Bächen, Abbrechen von Ästen, Umstürzen einzelner Bäume sowie Hagelschäden und Blitzeinschlägen drohe.

Am Sonntagmittag erklärt MeteoSchweiz, dass der Bund die Gefahrenstufe von 3 auf 4 erhöht hat. Vielerorts drohen nun also noch heftigere Unwetter.

Starker Regen führt zu Überschwemmungen

Betroffen sind die Regionen Erstfeld-Engelberg, Flüelen-Unteschächen, Gersau-Engelbergtal, Glarus Nord-Mitte, Meiringen Gadmertal, und das Muotathal. Der starke Regen kann einen starken und raschen Anstieg der Wasserpegel von Flüssen und Seen zur Folge haben. Dies kann wiederum zu Überschwemmungen sowie Hangrutschungen führen.

Es wird dringend empfohlen, Ufergebiete von Fliessgewässern und Seen sowie steile Hänge zu meiden. Warnungen des Bafu vor Hochwasser sind zu beachten, und Bachläufe in den Bergen sollten wegen möglicher Murgänge strikt gemieden werden. Murgänge können plötzlich und ohne Vorwarnung auftreten und entfalten ein enormes Zerstörungspotential.

Situation soll bis Dienstag anhalten

Die erwarteten Niederschlagsmengen liegen zwischen 120 und 170 mm. Die Schneefallgrenze sinkt von 3000 auf 2000 Meter. Von Sonntag 14 Uhr bis Dienstag gegen Mitternacht wird die stärkste Phase des Ereignisses erwartet, wobei lokal höhere Niederschlagsmengen durch eingelagerte Gewitter die Situation zusätzlich verstärken können.