Am Dienstagvormittag wurde über dem Bodensee eine Wasserhose gesichtet. Der Deutsche Wetterdienst bestätigte die Sichtung. Schäden gab es keine.

Die Wasserhose bildete sich gegen 9 Uhr

Über dem Bodensee war am Dienstagvormittag eine sogenannte Wasserhose zu sehen. Das Naturphänomen sieht aus wie eine gigantische Röhre, die vom Wasser in den Himmel ragt.

«Eine Wasserhose ist im Grunde ein kleiner Tornado über einer Wasserfläche», schrieb SRF Meteo auf seiner Webseite und veröffentlichte Leserbilder von dem Phänomen über dem Bodensee. Damit ein solcher Wirbelrüssel entsteht, brauche es eine warme Wasseroberfläche, kalte Luft in der Höhe sowie schwache oder unterschiedlich gerichtete Winde.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass die Wasserhose etwa eine Stunde lang zu sehen war. «Heute Morgen hat sich gegen 9.00 Uhr eine starke Schauerzelle südlich von Friedrichshafen mehr oder weniger in der Mitte des Bodensees gebildet», so der DWD-Sprecher am Dienstag. Schäden seien nicht bekannt.