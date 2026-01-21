Wie ein Leser am Mittwochabend schreibt, brennt es beim Turmhotel Victoria in Davos. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind im Einsatz.

Bei einem Hotel in Davos ist es gemäss eines Blick-Lesers zu einem Brand gekommen. Er berichtet von sechs Feuerwehrautos und viel Polizei. Wie er von einem Hotelmitarbeiter des Turmhotel Victoria erfahren habe, sei eine Holhütte, ein kleines Chalet, beim Hotel in Brand geraten.

Der Leser schreibt auch, dass die Leute evakuiert würden und die Polizei das Gebiet absperre. Gemäss eines Blick-Reporters vor Ort, der mit Roman Rüegg, Mediensprecher der Kapo Graubünden gesprochen hat, handle es sich um einen kleinen Brand. Personen seien keine verletzt worden. Wie die «Südostschweiz» berichtet, rücke die Feuerwehr bereits wieder ab.