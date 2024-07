Drei Verletzte nach Schreinerei-Brand

Bei einem Brand Meiringen sind am Mittwochabend drei Personen verletzt worden. Wegen der starken Rauchentwicklung musste ausserdem ein angrenzendes Gebäude evakuiert werden.

Vorfall in Meiringen BE

Beim Brand einer Schreinerei in Meiringen sind am Mittwochabend drei Personen verletzt worden.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zum Brand kam es in einer Schreinerei an der Lenggasse, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte. Drei Personen hatten vor Eintreffen der Einsatzkräfte versucht, den Brand selbständig zu löschen. Dabei wurden sie verletzt und mussten laut der Mitteilung mit mehreren Ambulanzen ins Spital gebracht werden.

Die Schreinerei wurde stark beschädigt und ist teilweise nicht mehr nutzbar. Zur Schadenhöhe und der Brandursache hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen.