Vorfall in der Stadt Bern Mann nach Messerangriff auf der Schützenmatte verletzt

Auf der Schützenmatte in der Stadt Bern ist am Dienstagabend ein Mann von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden. Das 21-jährige Opfer wurde mit Verletzungen ins Spital gebracht, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.