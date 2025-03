Ein Mann hat sich am Donnerstag vor zwei Frauen in einem Zug entblösst und vor ihnen masturbiert. Die Polizei konnte ihn festnehmen. Foto: Keystone/Ennio Leanza

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Festnahme kurz nach Vorfall in einem Zug. Eine Frau meldete sich am Donnerstagmorgen bei der Schaffhauser Polizei. Sie sei in Thayngen in den Zug gestiegen und in diesem von einem Mann verfolgt worden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Auch eine weitere Frau gab laut Mitteilung daraufhin an, vom selben Mann belästigt worden zu sein. Demnach habe sich der Mann im Zug von Thayngen nach Schaffhausen zu den Frauen gesetzt, sein Glied entblösst und vor ihnen zu masturbieren begonnen.

Die Polizei konnte schliesslich einen 22-jährigen asylsuchenden Somalier als den Exhibitionisten identifizieren und ihn vorläufig festnehmen. Er wird sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen verantworten müssen.