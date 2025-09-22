Beim Bahnhof Oensingen im Kanton Solothurn wurde am Sonntag eine Frau von einem einfahrenden Zug erfasst. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Am Bahnhof Oensingen kam es zu einem Unfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. (Archivbild) Foto: Ralph Donghi

Angela Rosser Journalistin News

Am Sonntagmorgen ereignete sich in Oensingen am Bahnhof ein schwerer Unfall. Wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt, wurde eine Frau von einem einfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt. Die Meldung über den Vorfall wurde gegen 8.45 Uhr gemeldet, schreibt die Polizei.

Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn unter der Telefonnummer 032 627 81 17 zu melden.