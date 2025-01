1/7 Wer gerne auf der Piste ist, darf sich freuen: Das Wetter für die nächsten Tage wird ein Traum. Foto: CC0 1.0

Auf einen Blick Schönes Wetter in der Schweiz dank Hoch Beate. Ideale Bedingungen für Wintersportler

Nebel im Flachland, strahlende Sonne in den Bergen für die nächsten Tage

Johannes Hillig Redaktor News

Der Januar scheint ebenfalls mit guten Vorsätzen ins Jahr gestartet zu sein. Schönes Wetter für die Schweiz – zumindest für die nächsten Tage. Besonders das Wochenende dürfte die perfekten Bedingungen für Wintersportler bieten. Strahlend blauer Himmel und Sonne satt. Grund für die Schönwetter-Phase: Hoch Beate!

Wer die Wintersonne so richtig geniessen will, der muss aber in die Höhe. Denn im Flachland hält sich gerade am Morgen der Nebel hartnäckig. «Der Hochnebel erweist sich am Freitag als ziemlich zäh, die Obergrenze liegt mit 1100 bis 1200 Metern aber etwas tiefer als am Donnerstag», schreibt Klaus Marquardt von Meteo News in seiner Prognose. Und weiter: «Der Weg an die Sonne ist also nicht mehr ganz so weit, und Sonne gibt es über dem Nebelmeer reichlich!»

Im Rheintal bis zu 10 Grad möglich

Am Samstag sinkt die Nebelgrenze noch mal etwas. «Auf den Bergen scheint die Sonne von einem blauen Himmel, und auch die Temperaturen steigen weiter an. Auf 2000 Metern gibt es dann 5 bis 7 Grad, die Nullgradgrenze variiert zwischen 2500 und 3000 Metern.»

Ideale Bedingungen für die klassische Lauberhornabfahrt. Wetter-Experte Marquardt zeigt sich absolut begeistert: «Ob nun live auf den eigenen Brettern oder lieber im TV – es herrscht hervorragendes Wintersportwetter!»

«Die Sonne dominiert einmal mehr»

Am Sonntag sinkt die Nebelobergrenze erneut etwas. Und die Wintersonne gibt weiterhin Gas. Durch Föhn im Churer Rheintal kann es sogar bis zu 10 Grad warm werden. Die Bedingungen für Wintersportler sind weiterhin ein Traum. Marquardt: «Die Sonne dominiert einmal mehr.» Allerdings beginnt Beate dann doch zu schwächeln. Dunkle Wolken ziehen im Süden auf. Regen ist möglich.

Die Winter-Wunder-Sonne gibt aber erstmal nicht auf. Zwar hält sich der Nebel im Flachland hartnäckig, aber es bleibt trocken. Gegen Donnerstag wird es dann allerdings doch ungemütlich. Regenwolken ziehen auf. Und die dürften sich erstmal halten.