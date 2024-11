Von Unbekannten auf Gleis deponiert Interregio fährt in Cham ZG in ein Fussballtor

Ein Interregio-Zug ist am Sonntagabend in Cham ZG in ein kleines Fussballtor gefahren, das Unbekannte aufs Gleis gestellt hatten. Verletzt wurde niemand. Es entstand aber Sachschaden, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten.