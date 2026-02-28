Am Freitagabend wurde die Polizei darüber informiert, dass sich an einer Kreuzung ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Ein Töff-Fahrer war mit einem Auto zusammengestossen. Trotz der Hilfe der Rettungskräfte starb er noch am Unfallort.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Freitag, gegen 19.20 Uhr, kontrollierte eine motorisierte Streife der Stadtpolizei von Genf einen Töff-Fahrer (†49) auf einem Parkplatz an der Route de Vessy, auf Höhe der Kreuzung mit dem Chemin du Pacage.

Während der Kontrolle flüchtete der Mann mit seinem Fahrzeug, verliess den Parkplatz und fuhr auf die Route de Vessy in Richtung der Brücke Val-d'Arve. An der Kreuzung mit der Route du Bout-du-Monde stiess der Fahrer des Zweirads mit der Vorderseite seines Motorrads gegen den rechten vorderen Kotflügel eines PKWs.

Autofahrerin blieb unverletzt

Die Autofahrerin (63), die von einer Beifahrerin begleitet wurde, fuhr in die Kreuzung von der Brücke Val d'Arve in Richtung Champel ein. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer zu Boden. Trotz der vor Ort geleisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort. Die beiden Insassen des beteiligten PKWs blieben unverletzt.

Um die Umstände dieses Todesfalls zu klären, wird eine Untersuchung durch die Verkehrs- und Unfallpolizei (BRA) und die Generalinspektion der Dienste (IGS) unter der Leitung der Staatsanwaltschaft durchgeführt. Es werden keine weiteren Kommentare zu diesem Fall abgegeben. Es handelt sich um den ersten Todesfall auf den Genfer Strassen im Jahr 2026.