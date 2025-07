In Évolène im Kanton Wallis ereignete sich ein tödlicher Unfall. Eine Wanderin war von einem Felsblock getroffen worden, der sich vom Berg gelöst hatte.

Am Dienstag starb im Kanton Wallis eine 36-jährige Wanderin.

Die 36-jährige Wanderin befand sich am Dienstag auf dem Abstieg von der Bertolhütte in Évolène im Kanton Wallis. Wie die Walliser Kantonspolizei schreibt, hatte sich gegen 9.30 ein Felsblock vom Berg gelöst und war mehrere Meter über ein Schneefeld gerutscht. Der Felsblock traf in der Folge eine Wanderin (†36), die sich gerade auf dem Abstieg von der Bertolhütte auf dem Wanderweg befand.

Die Einsatzkräfte der Air-Glaciers, sowie die Kantonspolizei und spezialisierte Feuerwehrleute begaben sich umgehend zum Unfallort. Wie die Polizei weiter schreibt, konnten die Rettungskräfte jedoch nur noch den Tod der Belgierin feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.