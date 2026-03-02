Bei einem Arbeitsunfall in Guschelmuth ist am Samstagnachmittag ein Bauarbeiter tödlich verunglückt. Der 55-Jährige war mit Reparaturarbeiten an einer Wasserleitung beschäftigt, als er von Erde verschüttet wurde.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gegen 16.30 Uhr sei die Meldung über eine verschüttete Person bei Grabungsarbeiten bei der Kantonspolizei Freibuerg eingegangen, heisst es in einer Medienmitteilung am Montag. Der 55-jährige Mann hatte mit einem Bagger einen rund zwei Meter tiefen Graben zur Reparatur einer Wasserleitung ausgehoben. Während er sich im Graben befand, rutschte aus bislang unbekannten Gründen Erdreich nach und verschüttete ihn.

Trotz des raschen Einsatzes der Ambulanz Murten sowie des mobilen Notarztdienstes (SMUR) verstarb der Mann noch am Unfallort. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. Die Feuerwehr des Bataillons See-Lac stand im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern sowie den Leichnam zu bergen.