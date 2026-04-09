Am Donnerstag kam es im Zürcher Kreis 1 zu einem Unfall. Eine 73-jährige Autofahrerin erfasste einen 33-jährigen Mann im Bereich eines Fussgängerstreifens. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Angela Rosser Journalistin News

Die Zürcher Stadtpolizei schreibt in einer Medienmitteilung, dass, gemäss ersten Erkenntnissen, die 73-jährige Autofahrerin mit ihrem Wageng kurz vor 9 Uhr am Donnerstagmorgen auf der Uraniastrasse Richtung Rudolf-Brun-Brücke unterwegs war.

Ein Fussgänger habe zur gelichen Zeit die Strasse im Bereich des Fussgängerstreifens überquert. Kurz vor der Lindenhofbrücke wurdeer von dem Personenwagen erfasst und durch den Unfall schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er ins Spital gebracht.

Die Stadtpolizei Zürich sucht nun nach Personen, die Angaben zum Unfallhergang zwischen dem Werdmühleplatz und der Lindenhofbrücke machen können. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0 444 117 117 bei der Polizei zu melden.