Am Samstagabend fand die Polizei einen toten Mann in einem Wohngebäude in Marly im Kanton Freiburg auf. Im Zusammenhang mit dem Todesfall wurden vier Personen festgenommen.

Angela Rosser Journalistin News

Wie die Kantonspolizei Freiburg am Montagnachmittag mitteilt, waren am Samstag mehrere Patrouillen und eine Ambulanz in einem Wohngebäude in Marly im Einsatz. Die Einsatzkräfte wurden infolge des Todes eines Mannes angefordert, schreibt die Polizei.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Mann tödlich verletzt worden war. Wie die Polizei weiter schreibt, konnten vier Personen in diesem Fall identifiziert und festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine 36-jährige Polin, einen 28-jährigen Solwaken und einen 31-Jährigen und einen 63-Jährigen aus der Ukraine.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung wegen Tötung und Unterlassung der Nothilfe eröffnet. Derzeit ist die formelle Identität der verstorbenen Personen noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an und es werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen abgegeben.