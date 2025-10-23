DE
FR
Abonnieren

Video zeigt
Sturm Benjamin fegt über den Bielersee

Der Sturm Benjamin fegt am Donnerstagmorgen über die Schweiz hinweg, wie hier in Biel im Kanton Bern.
Publiziert: 11:52 Uhr
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Teilen
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen