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Video zeigt Verhaftung von Thayngen
Video zeigt Moment
Hier nimmt die Polizei den Täter fest
Ein Leservideo zeigt den Moment der Verhaftung in Thayngen.
Publiziert: 22:02 Uhr
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