Dichter Rauch hängt über der Baselstrasse in Luzern. Wie eine Blick-Leserin berichtet, bemerkte sie den Brand gegen 9.10 Uhr. «Ich habe Sirenen gehört und bin auf den Balkon gegangen. Dann habe ich gesehen, dass es brennt», sagt sie.

Mediensprecher der Kantonspolizei Luzern, Christian Bertschi, bestätigt den Einsatz. «Die Meldung über den Brand an der Baselstrasse ging bei uns um 9.05 Uhr ein», sagt er. Die Feuerwehr ist vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie Bertschi sagt, stehe das Haus in Vollbrand. Mehr Informationen und ob Personen verletzt wurden oder evakuiert werden mussten, können zur Zeit nicht erteilt werden, sagt Bertschi.

