Ein 56-jähriger Engländer wurde am Montag als vermisst gemeldet. Am Dienstag gibt die Polizei bekannt, die Leiche des Mannes gefunden zu haben.

Die Kantonspolizei fand am Dienstag die Leiche eines seit Montag vermissten Engländers (56). (Symbolbild)

Angela Rosser Journalistin News

Die Kantonspolizei Graubünden erhielt am Montagnachmittag die Meldung, dass ein 56-jähriger Engländer vermisst werde. Wie die Polizei schreibt, war der Mann als Chauffeur mit einem Sattelmotorfahrzeug unterwegs und hatte dieses in Laax Muschteg abgestellt.

Auch am Dienstag sei die Suche nach dem Mann fortgesetzt worden, heisst es in der Mitteilung. Am Dienstagabend wurde die Leiche des Mannes aufgefunden. Der leblose Mann konnte dank technischer Hilfsmittel gegen 18 Uhr in einer Toilettenanlage eines Hotels aufgefunden werden.

Gemäss ersten Erkenntnissen ist der Mann an einer natürlichen Ursache verstorben, heisst es. An der Suchaktion waren auch Teams des Schweizerischen Alpen Clubs (SAC) inklusive Suchund beteiligt, sowie die Stadtpolizei Chur und Kantonspolizei Graubünden. Auch ein Armeehelikopter und die Kantonspolizei Zürich mit erweiterten technischen Möglichkeiten waren involviert. Die Suche wurde durch den Polizeiflugdienst und durch die Drohnengruppe komplettiert.