Verkehrsunfall Velofahrerin bei Zusammenstoss mit Auto in Buchs SG verletzt

Eine Velofahrerin hat sich am Freitag in Buchs SG beim Zusammenstoss mit einem Auto verletzt. Die 47-Jährige stürzte, als der 29-jährige Lenker eines Pickups bei einer Kreuzung von rechts in sie hineinfuhr, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.