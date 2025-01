Eine Fussgängerin ist am Dienstagmorgen beim Überqueren eines Zebrastreifens in Solothurn von einem Auto erfasst und mittelschwer verletzt worden. Die 89-jährige Autofahrerin musste ihren Führerausweis abgeben.

Die Unfallstelle auf der Höhe Fialastrasse/Grimmengasse im Nordosten Solothurns. Foto: Kantonspolizei Solothurn

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Etwa um 8 Uhr wollte eine 70-jährige Fussgängerin die Baselstrasse in Solothurn auf einem Zebrastreifen überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst, das in Richtung Zentrum unterwegs war, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Sie sei vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht worden.

Der mutmasslichen Unfallverursacherin, einer 89-jährige Autofahrerin, nahm die Polizei den Führerausweis ab. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen, wie es hiess.