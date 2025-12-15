Velofahrerin (†28) wird unter LKW gezogen – tot!

Am Montagmorgen kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Genf. Eine Velofahrerin kollidierte mit einem Lastwagen und wurde unter das Fahrzeug gezogen. Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In Genf ereignete sich am Montagmorgen ein tödlicher Verkehrsunfall. Die Kantonspolizei wurde kurz vor acht Uhr informiert, dass es an der Kreuzung Avenue Giuseppe-Motta und dem Chemin Camille-Vidar zu einer Kollision zwischen einer Velo-Fahrerin und einem Lastwagenfahrer gekommen sei, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Genf am Montag.

Ein Lastwagenfahrer (52) fuhr auf der Avenue Guiseppe-Motta in Richtung Place des Nations. Auf Höhe der Ampel an der Kreuzung Avenue Giuseppe-Motta und Chemin Camille-Vidart bog er in den Chemin Camille-Vidart ein. Als er den Radweg überquerte, kollidierte er mit einer Velo-Fahrerin (†28), die in derselben Fahrtrichtung unterwegs war.

In Folge des Aufpralls geriet die Velo-Fahrerin unter den Lastwagen. Die Rettungskräfte konnten bei ihrer Ankunft am Unfallort nur noch den Tod der Frau feststellen. Um die Umstände des Unfalls zu klären, hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung durch die Verkehrs- und Unfallpolizei (BRA) eingeleitet.





