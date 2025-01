22-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

In Altstätten SG ist am Freitagabend ein 22-Lenker mit seinem Auto von der Strasse abgekommen und eine Wiese hinuntergerollt. Sein Auto überschlug sich dabei und blieb schliesslich weit unterhalb der Strasse liegen. Die Ambulanz brachte den Autofahrer ins Spital.

Verkehrsunfall in Altstätten SG

Ein 22-jähriger Lenker kam in Altstätten SG von der Strasse ab. Weil er nicht nüchtern am Steuer sass, musste er seinen Fahrausweis vor Ort abgeben. Foto: Kantonspolizei St.Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Lenker war um 23 Uhr von Altstätten in Richtung Ruppen unterwegs, als er in einer Haarnadelkurve zu weit nach links geriet, wie die St. Galler Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Er kollidierte mit einem Baum, geriet über den Strassenrand hinaus und überschlug sich in der steil abfallenden Wiese. Danach rollte das Auto weiter und kam schliesslich 15 Meter unterhalb der Strasse zum Stillstand. Weil er offenbar nicht nüchtern am Steuer sass, musste der Lenker seinen Ausweis vor Ort abgeben. Die Polizei ordnete eine Blut- und Urinprobe an.