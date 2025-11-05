Fussgänger bei Kollision mit E-Bike-Fahrer in Flüelen verletzt

In Flüelen UR ist am Dienstag ein 79-jähriger Fussgänger mit einem E-Bike-Fahrer kollidiert und hat sich dabei schwer verletzt. Der Velofahrer blieb unverletzt.

Ein 79-jähriger Fussgänger wurde am Dienstag bei einer Kollision mit einem E-Bike-Fahrer in Flüelen UR schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Zusammenstoss ereignete sich laut der Urner Kantonspolizei kurz nach 17 Uhr an der Dorfstrasse in Flüelen. Auf der Höhe des Restaurants Schützenstube stiess ein E-Bike-Fahrer aus noch ungeklärten Gründen mit dem Fussgänger zusammen, wie es am Mittwoch hiess.

Der Fussgänger wurde durch den Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri überführt.