Verkehrsunfall Durch Kind abgelenkte Mutter in Wohlen AG in Mauer geprallt

Eine 37-jährige Automobilistin ist am Mittwochabend auf einer Quartierstrasse in Wohlen AG in einen hölzernen Gartenzaun und eine Mauer geprallt. Die Mutter war einen Moment lang durch ihr Kind abgelenkt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Verletzt wurde niemand.