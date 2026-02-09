Darum gehts
- Ein alkoholisierter Fahrer verursachte einen Unfall in Luzern, niemand wurde verletzt
- Der Fahrer hatte 1,4 Promille und kollidierte mit der Strassenlaterne
- Ein zweiter Unfall unter Alkohol – hier 1,4 Promille
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, hatte der Automobilist 1,14 Promille intus. Er musste der Polizei seinen Führerausweis abgegeben. Bei dem Unfall, der sich um 18 Uhr auf der Ruopigenstrasse ereignete, wurde niemand verletzt.
Unverletzt überstand am Wochenende im Kanton Luzern auch ein zweiter alkoholisierter Automobilist eine Kollision. Er fuhr am Sonntag um 4 Uhr in Meierskappel LU zunächst in einen Zaun und dann in eine Strassenlaterne. Der Lenker, der gemäss Mitteilung mit 1,4 Promille hinter dem Steuer sass, blieb unverletzt und darf vorläufig ebenfalls kein Auto mehr lenken.