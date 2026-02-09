Ein Autofahrer, der sich am Samstag nach einem Unfall in Littau LU aus dem Staub machte, hat es der Polizei leicht gemacht. Weil er bei der Kollision mit einem Inselpfosten ein Nummernschild verlor, konnte er rasch identifiziert werden.

Ein zweiter Unfall unter Alkohol – hier 1,4 Promille

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, hatte der Automobilist 1,14 Promille intus. Er musste der Polizei seinen Führerausweis abgegeben. Bei dem Unfall, der sich um 18 Uhr auf der Ruopigenstrasse ereignete, wurde niemand verletzt.

Unverletzt überstand am Wochenende im Kanton Luzern auch ein zweiter alkoholisierter Automobilist eine Kollision. Er fuhr am Sonntag um 4 Uhr in Meierskappel LU zunächst in einen Zaun und dann in eine Strassenlaterne. Der Lenker, der gemäss Mitteilung mit 1,4 Promille hinter dem Steuer sass, blieb unverletzt und darf vorläufig ebenfalls kein Auto mehr lenken.