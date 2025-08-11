Auto prallt in Wassen UR mehrfach in die Leitplanken

In Wassen UR hat sich in der Nacht auf Montag auf der Autobahn A2 in Richtung Süden ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt, wie die Urner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Beim Verkehrsunfall auf der A2 in Wassen UR verletzten sich am Montagmorgen zwei Personen leicht und eine Person erheblich. Foto: Kantonspolizei Uri

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kurz nach 02.30 Uhr sei eine Autofahrerin mit deutschem Kennzeichen bei der Ripplistal-Galerie aus noch unbekannten Gründen zuerst gegen die Mittelleitplanke, dann gegen die rechte Leitplanke und erneut gegen die Mittelleitplanke geprallt, hiess es in der Mitteilung.

Dabei verletzten sich nach Angaben der Polizei zwei Personen leicht und eine Person erheblich. Den Sachschaden am Auto und an den Verkehrseinrichtungen bezifferte die Polizei mit rund 70'000 Franken.

Die A2 war wegen der Rettungs- und Räumungsarbeiten rund eine Stunde gesperrt.