Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmorgen in Cutterwil bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit 148 km/h gemessen worden. Erlaubt gewesen wären 80 km/h. Er ist Fahrausweis und Motorrad los. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen eines Raserdelikts.

Ein Motorradfahrer geriet im Kanton Freiburg mit 148 statt der erlaubten 80 km/h in eine Geschwindigkeitskontrolle. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kurz nach der Kontrolle hielt ihn eine Patrouille der Freiburger Kantonspolizei an, wie diese mitteilte. In Anwesenheit eines Anwalts befragte ihn die Polizei. Sie zeigte den Mann bei der Staatsanwaltschaft an.