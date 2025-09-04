DE
FR
Abonnieren

Verkehr
Sommerstaus am Gotthard bleiben auf Vorjahresniveau

Am Gotthard-Nordportal haben sich die Fahrzeuge diesen Sommer ähnlich häufig gestaut wie im Vorjahr. Der Spitzenwert betrug 17 Kilometer. Der Rückreiseverkehr am Südportal fiel hingegen kürzer aus, wie der Touring Club Schweiz (TCS) am Donnerstag mitteilte.
Publiziert: vor 10 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Der Reiseverkehr auf der Autobahn A2 vor dem Gotthardtunnel zwischen Göschenen UR und Erstfeld in Richtung Süden staut sich bei Erstfeld auf mehrere Kilometer Länge. (Archivbild)
Foto: URS FLUEELER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Ferienverkehr im Juli und August führte am Gotthard erneut zu langen Wartezeiten. Laut TCS staute sich der Verkehr am Nordportal an elf Tagen über mehr als zehn Kilometer. Den Rekord bildete eine 17 Kilometer lange Kolonne am 25. und 26. Juli. Das war zeitgleich mit dem Ferienbeginn in mehreren deutschen Bundesländern, wie der TCS schrieb.

Auf der Rückreise blieb die Staubelastung indes geringer: Nur am 9. August erreichte der Stau am Südportal mit 13 Kilometern die Zehn-Kilometer-Marke. Im Vorjahr war dies noch an sieben Tagen der Fall.

In den kommenden Wochen ist der Gotthardtunnel mehrfach nachts gesperrt. Reisende müssen mit Einschränkungen rechnen.

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen