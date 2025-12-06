DE
Verkehr
Autofahrer nach Durchbrechen von Polizeikontrolle verhaftet

Ein Kosovare (39) hat in der Nacht auf Samstag eine Polizeikontrolle auf der A15 bei Volketswil ZH durchbrochen. Er wurde kurz darauf angehalten und verhaftet.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Samstag rund 220 Fahrzeuge sowie deren Lenker und Mitfahrerinnen kontrolliert. Ein Autofahrer wollte sich der Kontrolle entziehen.
Foto: KAPO Zürich
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 3 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag weiter mitteilte. Der Autofahrer, ein Kosovare (39), habe das Haltezeichen der Polizei missachtet und die Flucht über die Ausfahrt Volketswil ergriffen. Eine Polizeipatrouille habe nach einer kurzen Nachfahrt den Wagen auf einer Waldstrasse gesichtet.

Beim Herannahen der Polizei hätten die beiden Fahrzeuginsassen die Flucht zu Fuss ergriffen. Der Lenker brach diese laut Polizeiangaben kurz darauf ab und ergab sich. Er wurde festgenommen. Sein Beifahrer war am Samstagmittag noch flüchtig.

Der Fahrer wird wegen des Verdachts der Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz der Staatsanwaltschaft zugeführt.

