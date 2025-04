Verkauf bald verboten Basler Grosser Rat will Einweg-E-Zigaretten verbieten

In Basel-Stadt soll der Verkauf von Einweg-E-Zigaretten verboten werden. Der Basler Grosse Rat hat am Mittwoch einen entsprechenden Vorstoss als Auftrag an die Regierung überwiesen - allerdings nur in der weniger verbindlichen Form eines Anzugs.

Publiziert: vor 16 Minuten