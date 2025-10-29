Am Sonntagabend flüchtete ein E-Trottinett-Fahrer aus einer Polizeikontrolle im Zürcher Kreis 4. Sein viel zu schnelles Fahrzeug erreichte dabei eine Spitzengeschwindigkeit von 110 km/h.

Foto: Stadtpolizei Zürich

Am Sonntagabend überprüfte eine Streifenwagenpatrouille der Stadtpolizei Zürich einen E-Trottinett-Fahrer im Zürcher Kreis 4. Der 49-jährige Schweizer war auf der Hohlstrasse in Richtung Bäckeranlage offensichtlich zu schnell unterwegs, heisst es in der Medienmitteilung der Polizei am Mittwoch.

Doch als die Polizei den Lenker anhalten wollte, flüchtete dieser. Das Polizeiauto folgte dem Mann mit eingeschalteten Warnsignalen, heisst es in der Mitteilung. Doch der E-Trottinett-Fahrer liess sich davon nicht abbringen. Er erreichte bei seiner rasanten Flucht mit dem E-Trottinett statt der erlaubten 20 km/h eine Spitzengeschwindigkeit von 110 km/h!

Bei seiner Flucht streifte er ein Tram

Seine Flucht endete jedoch als er von der Feldstrasse in die Baderstrasse Richtung Lochergut abbog und dabei die Kurve zu schnell nahm. Dort streifte er ein parallel aus der Haltestelle fahrendes Tram und stürzte.

Danach versuchte er noch die Flucht zu Fuss, doch die Polizei konnte ihn rasch festnehmen. Der Mann wurde für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht. Der E-Trottinett-Lenker wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

